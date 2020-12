Zlatan Ibrahimovic salta anche Milan-Parma, niente da fare per l’attaccante svedese che anche oggi ha lavorato a parte e dunque non verrà rischiato da Stefano Pioli per il match di San Siro, in programma domenica.

Il totem di Malmoe non ha ancora smaltito del tutto la lesione al bicipite femorale accusata a Napoli, dunque sarà costretto a guardare dalla tribuna anche la partita contro gli emiliani, per provare a recuperare in vista del match infrasettimanale contro il Genoa. Una notizia negativa per il Milan che comunque non preoccupa Pioli, dal momento che la squadra ha già dimostrato di saper fare a meno di Ibrahimovic.

I match senza Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato lo scorso 22 novembre, in occasione del match contro il Napoli, vinto dal Milan anche grazie alla sua doppietta. Da quel momento, lo svedese è rimasto ai box ma i rossoneri non hanno risentito dell’assenza del proprio capocannoniere, né in campionato e né in Europa League. Nelle cinque partite giocate senza Ibrahimovic, il Milan ha centrato quattro vittorie e un pareggio, segnando sempre almeno un gol. Un ruolino molto positivo, che spingerà Pioli a non rischiare Zlatan, tenendolo a riposo in vista della sfida con il Genoa.