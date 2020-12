Il Milan capolista chiude il suo 2020 ospitando a San Siro la Lazio, un match delicato che vale tantissimo per i rossoneri, che vincendo avranno la possibilità di chiudere l’anno in testa alla classifica. Non sarà facile però avere ragione della squadra di Inzaghi, reduce dal grande successo ottenuto all’Olimpico contro il Napoli, firmato Immobile e Luis Alberto.

Le probabili scelte di Pioli

Centrocampo in emergenza per il Milan, che deve fare a meno per il match contro la Lazio di Kessié squalificato e di Bennacer infortunato. Tonali non è al meglio ma potrebbe stringere i denti, per far coppia così con Krunic davanti alla difesa. Se l’ex Empoli non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Calabria, con il tridente Calhanoglu-Saelemaekers-Diaz alle spalle di Leao.

Le probabili scelte di Inzaghi

La Lazio invece deve fare i conti con l’assenza di Francesco Acerbi, che non ha recuperato dal problema presentatosi prima della sfida con il Napoli. Al suo posto dunque Hoedt, mentre sulla destra c’è il ballottaggio Patric-Luiz Felipe. Escalante confermato a centrocampo, mentre in attacco il favorito è Caicedo per far coppia con Immobile.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Calhanoglu, Saelemaekers, Diaz; Leao;

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

Dove vedere Milan-Lazio in tv:

Il match dell'14ª Giornata di Serie A fra Milan e Lazio sarà trasmesso mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky.