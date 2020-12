Dall’Atalanta alla Lazio, è passato un anno dalla tremenda sconfitta subita dal Milan contro i nerazzurri alla fine del 2019. Dodici mesi in cui la squadra rossonera è cambiata completamente, presentandosi al match contro i biancocelesti di questa sera in testa alla classifica.

Prima del fischio d’avvio del direttore di gara Di Bello, Paolo Maldini ha parlato del momento del Milan ai microfoni di DAZN: “dopo quella partita ci siamo fatti tante domande. Anche prima della partita qualche segnale c’era. Dopo non siamo partiti subito a mille ma abbiamo avuto alti e bassi. Sapevamo che la strada intrapresa sarebbe stata lunga. I test sono ogni 3 giorni, noi non dobbiamo distogliere la concentrazione sul nostro obiettivo che è entrare in Champions. Sentirci leader è una bella sensazione, poi però tutti ti affrontano come leader“.

Niente Gomez

Paolo Maldini poi ha negato un possibile interessamento del Milan per il Papu Gomez, in uscita dall’Atalanta: “adesso parlare di mercato… Gomez è dell’Atalanta e siamo coperti in quel ruolo. Non abbiamo necessità in quel ruolo. Sarebbe brutto parlare ora di un giocatore che sta vivendo un momento delicato e che a quanto sappiamo non è sul mercato“.