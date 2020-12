Mick Schumacher corona il sogno di una vita, è ufficiale il suo approdo in Formula 1 nel 2021 grazie all’accordo con il Team Haas.

La scuderia americana ha comunicato l’ingaggio del giovane tedesco con una nota apparsa questa mattina sul proprio sito: “il team Haas F1 ha stipulato un contratto pluriennale con il tedesco Mick Schumacher, che farà parte della nuovissima line-up di piloti per il Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2021 e oltre“. Soddisfatto il team principal Gunther Steiner: “sono veramente felice di accogliere Mick Schumacher nella nostra scuderia. In questo campionato di F2 Schumacher ha dimostrato un indubbio talento all’interno di una serie di alto livello. Ha vinto gare, collezionato podi e duellato contro grandi piloti. Si è guadagnato il sedile in pista. Non vedo l’ora di iniziare a porre insieme a lui le basi per un roseo futuro”.