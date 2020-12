Una scena davvero raccapricciante, che ha visto come protagonista Mia Khalifa, ex pornostar e adesso famosa influencer.

Uscita insieme al suo cane per la classica passeggiata, la 27enne nata a Beirut ha regalato una scena davvero difficile da… digerire, finendo per essere immortalata dal produttore statunitense Benny Blanco. Nelle immagini si vede Mia Khalifa raccogliere la cacca del proprio cane con la propria mascherina, non avendo sacchetti a portata di mano. Fin qui nulla di strano, può capitare di dimenticarli, ma è quanto accaduto dopo che lascia di stucco. L’ex pornostar infatti, dopo aver raccolto gli escrementi del suo cane, ha pensato bene di rimettere la mascherina al volto, ricoprendosi il viso di cacca.

La spiegazione di Mia Khalifa

Mia Khalifa ha poi spiegato i motivi che l’hanno spinto a compiere questo malsano gesto, sottolineando come la mascherina vada sempre indossata, anche nel caso in cui ci sia qualche impedimento. Queste le sue parole: “almeno non sono no mask. Sono appena tornato dal viaggio e devo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare una mascherina“.