Lionel Messi è entrato di recente ancora di più nella storia del Barcellona, superando il record di gol segnati con una sola maglia fino a pochi giorni fa appartenuto a Pelé.

La Pulce si è arrampicata fino a quota 644, infrangendo dunque il primato storico di O’Rei, che resisteva da decenni. Un traguardo pazzesco, che la Budweiser ha voluto festeggiare in maniera curiosa, come si apprende dai profili social. L’azienda, che ha da tempo firmato una partnership con Messi, invierà una bottiglia personalizzata a tutti i portieri battuti dalla Pulce in carriera, dunque 644 bottiglie tutte numerate in edizione limitata dalla 1 alla 644 appunto.

Buffon e De Gea tra i destinatari

In base a quanto stabilito dalla Budweiser per festeggiare il record di Lionel Messi, le birre personalizzate verranno inviate a tutti i portieri a cui la Pulce ha fatto gol. Tra questi non mancano Gianluigi Buffon e David De Gea, che riceveranno dunque le particolari bottiglie di birra con il numero della rete subita dal numero 10 del Barcellona. Un cimelio prima da bere e poi da conservare, rispolverando tra qualche anno il ricordo di essere stati battuti da uno dei giocatori più forti della storia.