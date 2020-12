Il mercato NBA regala un’altra trade da leccarsi i baffi, considerando i giocatori coinvolti. Russell Westbrook infatti lascia Houston e si trasferisce a Washington, mentre John Wall compie il percorso inverso andando a vestire la maglia dei Rockets.

Uno scambio che prevede anche una scelta protetta al primo giro del Draft 2023 per Houston che, dopo due settimane di trattativa, riesce ad accontentare la propria point guard, che aveva chiesto di essere ceduta. Una mossa che, per entrambe le franchigie, ha anche lo scopo di convincere Harden da un lato e Beal dall’altro a rimanere ai loro posti, vista la situazione contrattuale delle due star.

Mercato NBA: i dettagli contrattuali dello scambio Russell-Wall

Per quanto concerne i contratti firmati da Russell Westbrook e John Wall con le rispettive squadre, tutti e due continuano ad avere tre anni di contratto di cui l’ultimo con player option. Rinnovo al massimo salariale da 41.3 milioni di dollari per entrambi nella stagione 2020/2021, più di 44 nel 2021-22 per arrivare a oltre 47 milioni nell’ultimo anno di contratto. L’azzardo senza dubbio è quello dei Rockets, che si affidano ad un giocatore come Wall che non scende in campo per una partita ufficiale dal dicembre del 2018, ossia due anni fa. Più tranquilla invece Washington, che accoglie Westbrook e lo riaffida a coach Brooks, che saprà come sfruttarlo dopo gli anni trascorsi insieme a OKC.