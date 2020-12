Il mercato di F1 si arricchisce di un altro colpo di scena, la Red Bull ha preso la propria decisione sul pilota che il prossimo anno affiancherà Max Verstappen.

Tutti gli indizi conducono a Sergio Perez, che ha vinto il ballottaggio con Alexander Albon, costretto a cedere il proprio sedile al messicano per tornare in ‘panchina’. Una decisione ormai presa, come riportato dal sito Speedweek nella serata di ieri, che verrà ufficializzata nelle prossime ore dal team di Milton Keynes. La scelta di Horner e Marko è ricaduta su Sergio Perez grazie al successo ottenuto dal messicano nel GP di Sakhir, una vittoria arrivata dopo una rimonta partita dall’ultimo posto, a causa del contatto al via con Leclerc.

I dettagli del contratto

La decisione della Red Bull dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, facendo felice non solo Sergio Perez ma l’intero Messico, che avrà la possibilità di continuare a fare il tifo per Checo anche nella prossima stagione. L’ex Racing Point firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo a favore della Red Bull, che avrà dunque alla fine del 2021 la possibilità di rinnovare oppure di mandar via Perez. Per quanto riguarda Alexander Albon, per lui si prospetta il ruolo di pilota di riserva per Red Bull e AlphaTauri, un ritorno in panchina dunque dopo 38 Gran Premi disputati (12 con la Toro Rosso e 26 con la Red Bull).

Il nome della nuova Red Bull

Intanto, Chris Horner ha parlato della Red Bull 2021, rivelando quello che sarà il nome della monoposto del team di Milton Keynes nella prossima stagione: “sono molto fiducioso in ottica 2021. Abbiamo una buona base di partenza e credo che questo possa aiutarci a partire in una condizione diversa rispetto al passato. Ci presenteremo ai test invernali di Barcellona ripartendo dalla vettura che ha corso ad Abu Dhabi, con tutti gli aggiornamenti studiati. Per questo motivo abbiamo deciso di dare alla nuova macchina il nome di RB16-B“.