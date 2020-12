Il Mondiale 2020 di Formula 1 è terminato, il Natale si avvicina e la McLaren ha deciso di fare un regalo particolare alla Ferrari. Per presentarlo, il team di Woking ha voluto preparare un video curioso, a cui hanno partecipato meccanici e ingegneri, oltre che Lando Norris e i vertici della scuderia come Andreas Seidl e Zak Brown. Parole dolci e di rispetto nella clip lunga quasi due minuti, nel corso della quale i protagonisti della McLaren hanno presentato alla Ferrari in lingua italiana il proprio regalo.

Il regalo della McLaren alla Ferrari

La McLaren questa volta ha deciso di fare le cose in grande per la Ferrari, regalando ai propri rivali niente meno che… Carlos Sainz, il prossimo pilota del Cavallino che affiancherà Charles Leclerc nelle prossime stagioni. Lo spagnolo prenderà come noto il posto di Sebastian Vettel, pronto ad accasarsi all’Aston Martin dopo sei anni trascorsi a Maranello. Nel corso del video, la McLaren ha voluto lanciare un messaggio importante alla Ferrari, chiedendole una cosa importante: “lo abbiamo fatto crescere in questi due anni, adesso prendetevene cura come abbiamo fatto noi. Adios Carlos“.