Max Verstappen è stato senza dubbio in questa stagione l’unico avversario per Lewis Hamilton, escludendo lo spento Bottas che comunque guidava la stessa macchina del campione del mondo.

L’olandese è riuscito a chiudere la stagione con la vittoria di Abu Dhabi, tenendo a bada le due Mercedes senza problemi e preparandosi così al meglio per il Mondiale 2021. Non sarà facile tener testa a Hamilton e Bottas nella prossima stagione, ma Verstappen non ha nessuna intenzione di partire battuto.

Solo in autostrada

Max Verstappen può contare su Helmut Marko all’interno del paddock, il consulente della Red Bull è come un secondo padre, su cui poter fare sempre affidamento. Interrogato da Servus TV, Verstappen ha ammesso: “mi trovo bene con Helmut, è come un secondo padre per me. Prima di arrivare in F1 a o bordo pista c’era mio padre Jos, adesso al box c’è Helmut. Da quando sono arrivato nel circus mio padre via via si è fatto poco a poco sempre più da parte”. L’olandese poi ha rivelato un curioso episodio risalente al 2012, quando il padre lo lasciò in autostrada da solo prima di andare a riprenderlo: “sì nel 2012 mi lasciò in autostrada dopo il campionato di kart, ma poi dopo dieci minuti venne a riprendermi. Adesso posso farmi due risate pensandoci, ma erano tempi duri”.