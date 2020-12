Una storia particolare arriva dalla Spagna, dove nella serata di ieri si sono giocate molte partite dei 64esimi di finale di Copa del Rey. Tutte le gare si sono concluse come di consueto, tranne una: ossia la sfida tra Marino e Cornellà. Le squadre avrebbero dovuto scendere in campo alle 21, ma il fischio d’inizio dell’arbitro è arrivato alle 23.30 per un motivo surreale: la compagnia aerea su cui hanno viaggiato gli ospiti ha perso le divise, compresa l’intera l’attrezzatura sportiva. La gara è iniziato solo quando sono arrivate le nuove divise con un volo charter da Barcellona, terminando all’1:25 del mattino.

Norme anti-Coronavirus

