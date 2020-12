Maria Sharapova si sposa, questa volta per davvero. Dopo le nozze prima annunciate e poi saltate con Sasha Vujacic, l’ex tennista siberiana ha detto un sì deciso ad Alexander Gilkes, pubblicando sui social la foto dell’anello. Un post che non lascia spazio all’immaginazione, soprattutto leggendo la didascalia a corredo: “ho detto sì dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. Questo era il nostro piccolo segreto, non è così?“. I due dovrebbero sposarsi in estate, ma al momento la data non è stata ufficializzata.

Chi è il futuro marito di Maria Sharapova

Si chiama Alexander Gilkes, ha 41 anni ed è uno stimato uomo d’affari britannico. Sarà lui a sposare nei prossimi mesi Maria Sharapova, come annunciato dalla siberiana sui social. Studente modello a Eton insieme ali eredi al trono Harry e Williams, Gilkes ha frequentato spesso la famiglia reale, fondando poi la piattaforma Paddle8, che mette all’asta opere d’arte e pezzi da collezione unici. I due futuri sposi hanno iniziato la loro relazione dal giugno del 2018, adesso hanno deciso di sposarsi coronando così il loro sogno d’amore. Gilkes ha un patrimonio di 33 milioni di euro, Maria Sharapova invece di 260 milioni: ciò che è certo è che non avranno problemi economici.