Marc Marquez nel 2021 sarà in pista, lo ha ammesso lui stesso in prima persona in occasione dell’Honda Racing Thanks Day, organizzato quest’anno in via telematica per chiudere la stagione 2020. Un’opportunità per il pilota spagnolo per salutare i tifosi e dare appuntamento a tutti l’anno prossimo, con la speranza che sia migliore rispetto a quello appena trascorso, nel corso del quale Marquez ha partecipato solo a una gara.

Le parole di Marc Marquez

Reduce dalla terza operazione nel giro di pochi mesi, Marc Marquez ha dato appuntamento a tutti nel 2021: “la stagione è stata strana, non solo per il coronavirus. Dal mio punto di vista, c’è stato anche questo infortunio che ho subito nella prima gara. Voglio comunque ringraziare i fan per tutti i loro messaggi. È stato un peccato. Sarebbe stato bello vivere le giornate di festa a Motegi con loro e con mio fratello. Ma torneremo sicuramente l’anno prossimo“.