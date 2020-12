La morte di Maradona ha fatto venire a galla numerosi episodi accaduti nella vita del Pibe de Oro, alcuni di questi mai confermati dai diretti interessati coinvolti nelle varie vicende. Tra i retroscena più curiosi e scottanti c’è una presunta notte di sesso che Diego trascorse con Wanda Nara, resa pubblica da Mirtha Legrand, attrice e presentatrice molto famosa in Argentina. La vicenda risale a due anni fa, come rivelato dalla conduttrice sudamericana in un’intervista a ‘La Nación’.

Maradona, sesso con Wanda Nara

Mirtha Legrand, ai tempi dello scoop riferito alla testata argentina, è parsa sempre sicura delle sue parole: “mi ricordo che a volte si era parlato di qualche loro uscita. Io stavo pranzando a Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e quando stavo per uscire mi si avvicinò Wanda Nara che mi disse ‘Perché non mi inviti nel tuo programma?’. Io le risposi: ‘Sei quella che è stata con Maradona? Ieri notte non mi avete fatto dormire’. Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell’incontro“.

La reazione di Wanda Nara

Quando la notizia divenne di dominio pubblico, Wanda Nara replicò con un post sui social, provando a mettere a tacere le voci che si erano scatenate in Argentina dopo quelle rivelazioni: “non vivere dando spiegazioni, i tuoi amici e la tua famiglia non ne hanno bisogno e il resto della gente non è importante”. Non è un caso che Wanda Nara e Icardi sono stati molto invisi a Maradona, soprattutto dopo quanto accaduto con Maxi Lopez, sempre difeso a spada tratta dal Pibe.