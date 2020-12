E’ trascorso più di un mese dalla morte di Maradona, ma continuano ad emergere particolari inquietanti non solo relativi al decesso del Pibe de Oro, ma anche al suo tenore di vita.

La battaglia per l’eredità è già partita, con i figli e le ex compagne che hanno già avviato l’iter burocratico per avere parte del patrimonio di Maradona, che si attesterebbe sui 50 milioni di dollari, oltre numerose proprietà e beni di sua appartenenza. Una cifra che avrebbe potuto essere molto più alta, se Diego non avesse dissipato gran parte del suo denaro.

Le parole dell’avvocato

Sul tenore di vita tenuto da Maradona negli ultimi anni di vita si è soffermato Maurizio D’Alessandro, avvocato di Matias Morla, il quale è stato il legale dell’ex Pibe de Oro per molti anni. Intervenuto in una trasmissione in onda sulle reti argentine, Los Angeles de la Mañana, D’Alessandro ha svelato: “Morla cercava di farlo riflettere, spiegandogli che non poteva fare tutti questi acquisti altrimenti sarebbe affondato: ‘Diego questo mese hai già fatto troppo’. Se spendeva troppo per le sue possibilità? No, ma al ritmo di 60mila dollari al mese, che è quello che spendeva Maradona, si potrebbe vivere per 250 anni senza fare niente, partendo da ora”.