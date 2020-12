Nell’ottobre scorso, Gianluca Vacchi e la sua compagna Sharon Fonseca sono diventati genitori, grazie alla nascita della piccola Blu Jerusalema.

Purtroppo però, nel breve volgere di qualche settimana, la coppia si è accorta di una malformazione al palato della piccola, la c.d. palatoschisi, che colpisce un bambino su settecento. Blu Jerusalema dovrà essere operata, ma Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno confermato come la bambina sia già seguita da un’equipe medica.

La malformazione di Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca sono stati intervistati dal magazine spagnolo Hola, che gli ha dedicato la copertina, una lunga intervista durante la quale hanno parlato della patologia della propria piccola: “con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una ‘palatoschisi’. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati al fianco di nostra figlia, ma anche delle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, poiché è una cosa che accade a 1 bambino su 700“.

Operazione necessaria

Gianluca Vacchi poi ha sottolineato come la figlia verrà operata a breve: “abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina che a tempo debito potrà procedere con l’intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale – hanno detto ancora i due – Ma questa non è la situazione per molte famiglie, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation Smile che si occupano di aiutare le famiglie in questa situazione”.