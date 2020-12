Scene poco edificanti quelle andate in scena nel corso del match tra Los Angeles FC e América, valido per la semifinale della Champions League CONCACAF. Nel corso della ripresa, il clima tra le panchine si è infuocato scatenando una furiosa rissa tra Miguel Herrera, allenatore dei messicani, e l’assistente tecnico della squadra di MLS. Attimi concitati durante i quali il manager della squadra sudamericana ha prima tirato i capelli al suo avversario, per poi subire uno schiaffo in pieno volto a cui non è riuscito a replicare. L’intervento dell’arbitro ha poi sedato la rissa, conclusa con l’espulsione dei due contendenti.

Il racconto del match

La gara di Champions League CONCACAF è stata vinta dai Los Angeles FC, riusciti ad imporsi in rimonta sull’América con il punteggio di 3-1 dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo. Decisiva una doppietta di Carlos Vela, autentico trascinatore della squadra di MLS, riuscita a ribaltare tutto nel giro di un minuto, prima che Blessing chiudesse i conti nel recupero. Nel messo la furiosa rissa tra gli allenatori, che ha esacerbato gli animi nel finale prima del triplice fischio del direttore di gara.