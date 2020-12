Wanda Nara torna a far parlare di sé, ma questa volta per una battuta di Luciana Littizzetto, che ha preso di mira una delle foto osé dell’argentina per fare uno dei propri sketch satirici nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’. La comica italiana ha mandato in onda un’immagine della show girl sudamericana completamente nuda su un cavallo, lanciandosi in una battuta abbastanza hot: “chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile“.

Critiche social

Battuta che non è affatto piaciuta al mondo del web, scagliatosi contro Luciana Littizetto per la sua battuta considerata sessista. Tra le più infuriate Selvaggia Lucarelli, che ha postato un commento molto duro: “Littizzetto e la battute su Wanda Nara. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh”. A questo commento poi ne sono seguiti altri dello stesso tenore: “battute a sfondo sessuale pronunciate da una donna fanno ancora meno ridere ma danno solo disgusto”, seguito da un altro più esplicito: “La Littizzetto è di una volgarità assurda… Se certe battute le facesse un uomo lo avrebbero già radiato”.

Il silenzio delle protagoniste

La battuta di Luciana Littizzetto ha avuto però anche commenti a favore, tesi a sottolineare come si sia trattato di mera satira: “non vorremo scomodare il sessismo e la questione femminile per questa battuta della Littizzetto, vero?”, commento a cui ne hanno fatto seguito altri: “la comicità della Littizzetto è al quanto discutibile. Però è anche vero che la foto in oggetto non porta certo a fare battute sulla fisica nucleare”. Per la cronaca, Wanda Nara non ha commentato la battuta della Littizzetto, così come quest’ultima non ha battuto ciglio davanti alle critiche ricevute.