La lite tra Zlatan Ibrahimovic e l’azienda EA Sports riguardo il gioco ‘FIFA 21‘ continua senza soluzione di continuità, l’attaccante svedese non vuole mollare la presa, dal momento che non intende che terze parti guadagnino denaro con la sua immagine.

Il primo botta e risposta è servito a smuovere le acque, facendo sì che anche altri calciatori si accodassero a Ibrahimovic, come per esempio Gareth Bale, esterno del Tottenham che si è mosso per capire bene la situazione. Una volta che le risposte ricevute non sono andate a genio allo svedese, quest’ultimo è tornato all’attacco, pubblicando sui propri canali social un messaggio molto duro nei confronti della EA Sports.

Lite Ibrahimovic-EA Sports, l’affondo dello svedese

Ibrahimovic, venuto a sapere che i diritti della sua immagine a EA Sports non sono stati ceduti né dalla FIFPro e né dal Milan, è tornato all’attacco sui social chiedendo ulteriormente spiegazioni: “non si tratta di diritti di immagine collettivi. I vostri giochi si basano sui diritti d’immagine individuali. Non li avete comprati da FIFPro perché ce hanno detto. Non li avete comprati dal Milan perché ce l’hanno detto. Non li avete comprati da me. Da chi li avete comprati allora?“.