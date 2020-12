La lite Gasperini-Gomez ha generato una situazione pesantissima in casa Atalanta, l’allenatore nerazzurro e il capitano argentino sono ormai ai ferri corti e l’esclusione dal match con la Fiorentina lo ha certificato. Non ci sono margini per ricomporre questa frattura, l’unica soluzione è la separazione ed entrambe le parti ormai ne sono consapevoli. Dopo tutto quello che è accaduto ieri, Papu Gomez ha voluto fare chiarezza sui social, di fatto sancendo il suo addio all’Atalanta, che dovrebbe arrivare nel mercato di gennaio.

Il post social di Gomez

La lite Gasperini-Gomez ha fatto malissimo soprattutto all’Atalanta, che adesso si ritrova con un capitano in meno. Il Papu infatti ha certificato la frattura con il proprio allenatore, salutando praticamente sui social i tifosi e il club: “cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi, che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano“.