La lite tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez continua a tenere banco in casa Atalanta, anche se la qualificazione agli ottavi di Champions League pare abbia gettato acqua sul fuoco. Le voci sono state indirettamente confermate, ma i protagonisti hanno voluto mettere in chiaro alcune cose, sottolineando come intorno a questa vicenda sono state dette molte bugie. Prima Gasperini nel post match con l’Ajax e poi Gomez sui social hanno analizzato i fatti, mettendo alcune cose in chiaro per chiudere definitivamente la vicenda.

Il post social di Ilicic

Sulla questione si è soffermato anche Josip Ilicic, accusato di aver spalleggiato il Papu Gomez contro Gasperini. Lo sloveno ha pubblicato un duro post social, facendo chiarezza su alcune situazioni: “in questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate. Basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento. Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per la vittoria contro l’Ajax“.