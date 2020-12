I tifosi dell’Atalanta non ci stanno, la lite Gasperini-Gomez sta mettendo scompiglio all’interno della società in un momento delicatissimo della stagione, con numerose partite da giocare per risalire la china in classifica.

L’uscita social del Papu ha contribuito a rendere ancora più instabile l’ambiente, per questo motivo la tifoseria è intervenuta sui social per far sentire la propria voce, chiedendo rispetto per l’Atalanta e concentrazione in vista dei prossimi impegni. Pesanti critiche sono arrivate all’indirizzo di Gomez, a cui i fan hanno chiesto chiarezza soprattutto dopo le sue parole apparse sui social che sanno tanto di addio.

L’ira dei tifosi

Il pensiero dei tifosi dell’Atalanta è stato espresso da Marino Lazzarini, presidente del club ‘Amici dell’Atalanta’, che ha provato a minimizzare l’accaduto, chiedendo però al tempo stesso chiarezza a Gomez: “è triste, ma comunque vada a finire sarà una macchiolina sull’era più felice della nostra storia. La realtà è che nessuno può sapere con certezza cosa sia successo tra Gasp e Papu, l’unica cosa sicura è che il rispetto dei ruoli in una squadra, così come in un’azienda, deve rimanere uno dei punti cardini per il successo della stessa. Mi sembra una frattura netta. Il post social del Papu, poi, sa tanto di addio. Gli farei solo un appunto: a noi bergamaschi piacciono le cose dirette, non puoi dire che farai sapere la verità quando te ne andrai. O parli subito o taci“.