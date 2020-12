La lite tra Gasperini e Gomez difficilmente si ricomporrà nelle prossime settimane, entrambi hanno ormai compiuto le proprie scelte, guardando avanti e non più al passato. Mai dire mai nel calcio, però l’uscita social del Papu ha di fatto raffreddato ulteriormente i rapporti, con l’allenatore nerazzurro che potrebbe anche non convocare il capitano per la partita contro la Juventus. Un vero e proprio caos quello venutosi a creare in casa Atalanta, con la società che al momento non ha preso posizioni ufficiali, ma aspetta di capire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Via gratis

La lite Gasperini-Gomez ha messo con le spalle al muro soprattutto l’Atalanta, che deve fare i conti con una vicenda di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Le parole del Papu sui social “saprete la verità quando andrò via” hanno acuito la frattura, che ormai appare non più ricomponibile. Il mercato di gennaio potrebbe venire in soccorso a tutti, ma Gomez ha in mente di chiedere al club di essere lasciato libero ‘gratis’, come segno di gratitudine per le numerose offerte rifiutate nel corso degli anni. Difficile però che Percassi accetti, visto che l’Atalanta si è sempre fatta pagare bene i propri giocatori sotto contratto e Gomez ne ha uno fino al 2023. Sulla questione si è soffermato l’agente del Papu, senza però sbottonarsi: “il Papu è il capitano dell’Atalanta ed è un uomo vero. Il Napoli? Adesso è presto per parlare di mercato e con i se e i ma non mi piace parlare“.

I possibili scenari

A causa della lite con Gasperini, Gomez non può assolutamente permettersi di rimanere in panchina fino a giugno, perché perderebbe la possibilità di giocare la Copa America con l’Argentina. Per questo motivo si sta già guardando intorno, così come stanno facendo già alcune squadre italiane. Inter, Roma e Milan seguono con attenzione la situazione in casa Atalanta, così come sta facendo il PSG che potrebbe puntare sul Papu su imbeccata di Angel Di Maria. I prossimi giorni appaiono dunque decisivi, la lite Gasperini-Gomez ha messo l’Atalanta con le spalle al muro, il Papu stavolta può andare via davvero.