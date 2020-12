Lewis Hamilton meglio di Michael Schumacher o viceversa? Questa domanda è stata molto ricorrente nelle ultime settimane, soprattutto dopo che il britannico ha raggiunto il Kaiser a 7 titoli mondiali conquistati in carriera. Numeri impressionanti, che hanno spinto gli appassionati a voler paragonare le due leggende della Formula 1, provando a capire chi dei due possa essere considerato più forte.

Il parere di Mick Schumacher

Sulla questione tra chi sia più forte tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher è stato stuzzicato anche Mick, il figlio del Kaiser, il quale però non ha voluto sbottonarsi: “sono ere molto diverse, decenni differenti. Difficile fare dei paragoni, ma credo che Lewis con la Mercedes abbia compiuto qualcosa di speciale proprio come mio padre con la Ferrari. In comune hanno l’aver creato qualcosa di particolare, qualcosa di simile a quello che vivo io con il team Prema. Ovvero capirsi bene a vicenda, con esperienze da condividere ed alti e bassi che rendono insieme più forti. Qualcosa che probabilmente Lewis vive con la Mercedes“.