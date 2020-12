E’ senza dubbio l’uomo del momento, il protagonista della vittoria del Milan contro il Sassuolo, considerando il gol lampo segnato dopo poco più di sei secondi. Un modo esaltante per chiudere questo 2020 per Rafael Leao, che punta adesso a ripetersi contro la Lazio, permettendo così al Milan di chiudere il 2020 in testa alla Serie A.

Il portoghese intanto ha risposto alle domande di ‘4-3-3’, svelando le curiosità dello spogliatoio: “il più talentuoso della squadra è Daniel Maldini, è davvero molto forte. Chi si veste peggio? Samu Castillejo, perché indossa la tuta con le calze alte, è davvero strano. Ovviamente quello che si veste meglio sono io, non c’è dubbio su questo. Il miglior ballerino? Kessie è il migliore, si muove benissimo. Chi non sa ballare invece è Donnarumma. Non si muove, è troppo alto e non si riesce a muovere“.

Rigori a Ibrahimovic

Rafael Leao poi ha risposto all’ultima domanda sui rigori, sottolineando come uno decisivo lo farebbe battere a Ibrahimovic: “onestamente lo farei tirare a Zlatan, ma ha sbagliato due degli ultimi tre rigori. Poi Kessie con la Fiorentina ha calciato due rigori, ne ha segnato uno e ne ha sbagliato un altro. Sono loro due che battoni i rigori. Lo darei a Zlatan perché lo devo dare… mi spiego? Zlatan vive per questi momenti“.