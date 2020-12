Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli, costretta ad inchinarsi anche alla Lazio dopo il ko con l’Inter di mercoledì scorso.

Gli azzurri cedono 2-0 all’Olimpico, piegandosi alle reti di Ciro Immobile e Luis Alberto, che non danno scampo alla squadra di Gattuso che scivola così a -8 dal Milan capolista. Una prestazione deludente quella del Napoli, comunque giustificato dalle pesantissime assenze nel reparto offensivo, con Insigne squalificato e la coppia Mertens-Osimhen fuori per infortunio. Deluso e arrabbiato nel post gara il vice di Gennaro Gattuso, presentatosi al posto dell’allenatore calabrese per via del suo problema all’occhio.

Le parole di Riccio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale di Lazio-Napoli, Luigi Riccio non ha nascosto la sua delusione: “intanto sottolineato che Rino sta combattendo con il problema all’occhio e ne avrà per qualche giorno ancora, mi scuso per lui. Per quanto riguarda la partita, è sicuramente un passo indietro rispetto ad altre partite che abbiamo fatto, siamo stati poco brillanti e molto prevedibili. Siamo stati leggibili in molte giocate, la Lazio è stata molto più in palla di noi. Non facciamo drammi, siamo dispiaciuti perché abbiamo perso male contro una diretta concorrente, ma dobbiamo rimanere lucidi. Siamo stati veramente brutti e molli, abbiamo bisogno di riprenderci già da mercoledì“.