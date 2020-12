Paul Pogba ha ormai deciso di chiudere la sua avventura con la maglia del Manchester United, il centrocampista francese non ha intenzione di rinnovare il suo contratto e, alla fine della stagione, lascerà i Red Devils per iniziare una nuova avventura. Tutti gli indizi portano alla Juventus, pentitasi di aver lasciato partire Pogba con destinazione Premier League. I bianconeri in passato hanno già sondato il terreno con il Manchester United, ricevendo sempre porte in faccia, ma questa volta la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

Il gesto social di Pogba

Paul Pogba infatti ha già cominciato a lanciare messaggi social alla Juventus, dimostrando indirettamente la volontà di tornare a vestire la maglia bianconera. Nelle ultime ore, il centrocampista francese ha cominciato a seguire nuovamente la pagina Instagram della società di Andrea Agnelli, facendo sognare i tifosi che adesso sperano in un immediato ritorno di Pogba. Il francese non avrebbe problemi a tornare alla Juventus, dove troverebbe il suo ex compagno Pirlo come allenatore, con cui ha da sempre avuto un ottimo rapporto. Inoltre, la presenza di Cristiano Ronaldo non può che aumentare la voglia di Pogba, che sogna di dividere lo spogliatoio con CR7.

Le parole di Raiola

Sul futuro di Paul Pogba si è soffermato Mino Raiola ai microfoni di Tuttosport, sottolineando come il suo assistito non avrebbe problemi a tornare alla Juventus: “Paul allo United è infelice. Deve cambiare aria, ha un contratto in scadenza nel 2022. Credo che la soluzione migliore per entrambi sia una cessione nel prossimo mercato, sennò i Red Devils potrebbero perderlo a zero. La Juventus potrebbe essere la sua prossima destinazione, perché no?”.