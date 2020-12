Questa sera Juventus e Fiorentina si sfideranno all’Allianz Stadium per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, un match particolare come lo è sempre quando si affrontano queste due squadre.

In città l’attesa e l’adrenalina salgono con il passare dei minuti, spingendo i tifosi anche a compiere gesti eclatanti. Ne sanno qualcosa i cittadini di Firenze, che oggi hanno visto sospeso il servizio postale in alcune zone della città. Il motivo riguarda la decisione dei Postini fiorentini, azienda di consegna della corrispondenza che scelto di non consegnare la posta nelle ‘vie juventine’.

LEGGI ANCHE: Bestemmia Buffon, il portiere della Juventus evita la squalifica: il motivo

L’annuncio sui social

Attraverso un post pubblicato su Instagram, i Postini fiorentini hanno annunciato per oggi la sospensione del servizio postale in determinate vie della città: “in vista della partita di stasera, per la giornata di oggi ci saranno delle restrizioni relative alla nostra zona di consegna diretta. Non garantiamo il servizio nelle seguenti vie: Via Tacchinardi, Via Moggi, Via Lippi (e Macia), Via Agnelli, Via Boninsegna, Viale Torricelli (solo i numeri pari), Borgo Allegri, Via della Chiesa, Via casa Morata, Via di Lapo. Orgogliosi della vostra comprensione, FORZA VIOLA”.