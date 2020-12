Una serata tremenda per la Juventus, una sconfitta pesantissima che rovina il Natale dei bianconeri, sconfitti all’Allianz Stadium con il risultato di 0-3 dalla migliore Fiorentina di questa stagione.

Un punteggio che non ammette repliche, anche se i bianconeri avrebbero di che recriminare per alcune decisioni dell’arbitro La Penna, che ha sorvolato sul doppio giallo di Borja Valero e su due presunti rigori a favore della Juventus.

Il post social di Bonucci

Al termine della partita dell’Allianz Stadium, il capitano Leonardo Bonucci ha voluto metterci la faccia sui social, spiegando in poche righe quello che è accaduto in campo. Il difensore bianconero è stato senza dubbio uno dei peggiori in campo, con alcuni errori grossolani che hanno causato azioni pericolose dei viola. Situazioni per le quali Bonucci ha voluto chiedere scusa, pubblicando un post su Twitter: “la più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere“.