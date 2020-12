Ha fatto molto scalpore la vittoria della Fiorentina contro la Juventus, un pesante 0-3 ottenuto all’Allianz Stadium grazie ad una prestazione sontuosa dei viola. Sul risultato hanno però pesato alcuni errori arbitrali, in particolare su due presunti rigori non concessi ai bianconeri. Episodi che hanno fatto arrabbiare Pavel Nedved, uscito dal campo arrabbiato per le decisioni del direttore di gara.

La reazione di Fognini

Sul comportamento di Nedved si è soffermato Fabio Fognini, che ha pubblicato sui social una Instagram Story molto simile ad una frecciatina per il dirigente bianconero: “essere obbiettivi: giocare 10 contro 11 è veramente dura! Però Nedved che va via per un ‘rigore’ non dato…“.