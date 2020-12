La dodicesima giornata di Serie A ha regalato numerosi pareggi, tra cui anche maturato all’Allianz Stadium dove Juventus e Atalanta non sono andate oltre l’1-1 finale.

Un risultato su cui pesa eccome l’errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo, ipnotizzato da un super Gollini, abile a intuire l’angolo e a bloccare la conclusione del portoghese. Un intervento provvidenziale, così come quello di Alvaro Morata di qualche minuto dopo: un salvataggio determinante per permettere all’Atalanta di uscire indenne dall’Allianz Stadium, portando via un punto importante per la classifica.

Il post social di De Roon

Un punto, quello conquistato dall’Atalanta contro la Juventus, che è stato festeggiato in modo particolare da Marten De Roon su Twitter. Il centrocampista olandese ha usato una foto di Cristiano Ronaldo, triste per l’errore dal dischetto, spiegando i motivi di questa scelta nella didascalia: “Sto solo postando questa foto per un maggiore coinvolgimento. Un punto in trasferta alla Juventus. Non male“. Parole che non sono piaciute ai tifosi della Juventus, che hanno inveito contro De Roon e gli hanno ricordato l’intervento su Cuadrado che avrebbe potuto costargli il rosso. Ecco il tweet di De Roon: