Serata positiva per l’Atalanta, che esce indenne dall’Allianz Stadium di Torino, pareggiando 1-1 contro la Juventus.

Decisivo non solo il gol di Freuler, ma anche la parata di Gollini sul rigore di Cristiano Ronaldo, che dagli undici metri non sbagliava in campionato dal gennaio del 2019. Interrogato nel post gara sul suo intervento, il portiere dell’Atalanta ha ammesso: “è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, era un po’ che la tirava dall’altra parte. MI sentivo che avrebbe cambiato con me, l’anno scorso me ne ha fatti due su due e quest’anno ho vinto io il duello”.

La lite Gasperini-Gomez

Pierluigi Gollini ha poi parlato della lite tra Gasperini e Gomez, vicenda che ha scombussolato l’ambiente nerazzurro negli ultimi giorni: “sono situazioni delicate, l’unica cosa che posso dire è che spero che tutto si risolva, che il Papu rimanga il nostro capitano. Poi ci sono decisioni che spettano alla società, è giusto che siano loro a farlo perché è il loro compito. Io spero che non si spezzi il gruppo, se siamo arrivati a questo livello è anche perché c’è un gruppo di uomini che ha sempre fatto di tutto l’uno per l’altro e spero che questo non si rompa“.