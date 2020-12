Sabato 12 dicembre dalle ore 19:00, il campione del mondo dei pesi

massimi Anthony Joshua sfiderà l’ex campione europeo, intercontinentale ed

internazionale Kubrat Pulev. In diretta dall’O2 Arena di Londra, l’incontro

promette spettacolo con Joshua che torna a combattere nel luogo da cui ha

avuto inizio la sua carriera e non ha nessuna intenzione di cedere le cinture IBF,

IBO, WBA e WBO di cui è detentore indiscusso. Il vincitore del match dovrà poi

affrontare il campione mondiale WBC Tyson Fury per l’unificazione dei titoli.

Joshua vs Pulev, dove vedere il match

Il match della O2 Arena di Londra sarà visibile sui canali DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento), e dovrebbe avere inizio alle ore 23, anche se l’orario potrebbe cambiare a causa degli incontri che precedono la sfida clou della serata. Nella giornata di giovedì 10 dicembre ci sarà la conferenza stampa alle ore 15, seguita poi venerdì dalla cerimonia del peso alle ore 14. Sabato in fine il match, che verrà trasmesso come anticipato dai canali DAZN:

10/12 ore 15.00, Conferenza stampa

11/12 ore 14.00, Cerimonia del peso

12.12, Diretta match

I match che precedono Joshua vs Pulev

Questa la lista dei match che precedono la sfida Joshua vs Pulev, si comincia alle ore 19 con Okolie-Nikodem per poi proseguire con tutti gli altri sempre trasmessi da DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento):