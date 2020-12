L’attesa del match Joshua vs Pulev, in programma questa sera intorno alle ore 23 alla O2 Arena di Londra, si è improvvisamente accesa in seguito a quanto accaduto durante la cerimonia del peso.

Rissa sfiorata tra i due pesi massimi, con il campione del mondo palesemente provocato dal suo sfidante. “Domani ti batto, ti distruggo. Lo sai che sono migliore di te e te lo farò vedere” le parole di Pulev durante il peso di Joshua, che non ci ha messo molto a rispondere: “cosa fai domani? Prova a mancarmi di rispetto e vedrai”. Scintille che promettono davvero spettacolo e colpi di scena questa sera, per un match che mette in palio il titolo di campione del mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi.

Joshua vs Pulev: la cerimonia del peso

In seguito a questo succoso siparietto, concluso con l’arrivo degli uomini della sicurezza, i due pugili si sono prestati alla cerimonia del peso. Anthony Joshua ha fermato la bilancia a 240,8 libbre (ossia 109,23 kg), mentre Kubrat Pulev ha fatto registrare 239,7 libbre (ovvero 108,73 kg). Il campione del mondo dei pesi massimi dunque pesa mezzo chilo in più rispetto al suo sfidante, che proverà domani a sfruttare questa ‘leggerezza’ per prendersi le quattro cinture in palio.