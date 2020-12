Da pilota a cantante è un attimo, lo sa bene Jorge Lorenzo che si è reso protagonista di un programma musicale spagnolo, arrivando addirittura in finale.

Lo spagnolo ha partecipato a ‘Mask Singer‘, un format trasmesso da Antena 3 nel quale i cantanti si esibivano nascosti da una maschera, obbligando i giurati a indovinare la loro identità. Il maiorchino ha scelto la maschera di un corvo, cantando canzoni di Julio Iglesias, J. Balvin, Dire Straits, El Canto del Loco e Jarabe de Palo. Nella serata conclusiva ha cantato ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti, mandando il pubblico in visibilio per pronuncia e intonazione.

Le parole di Lorenzo

Una volta scoperta la sua identità, Jorge Lorenzo ha raccontato qualcosa della sua vita privata, soffermandosi poi sulla sua passione per il canto: “ho sempre cantato abbastanza bene. Non tanto da essere un professionista, ma lo facevo sempre quando c’erano i karaoke. Quando andavo alle gare in Giappone o in Malesia cantavo sempre al karaoke. Ci sono delle sale, ci andavo con alcune persone del team e cantavamo. Inoltre ogni anno con la festa che organizzavamo con il mio fan club, mettevamo un po’ di musica e mi divertivo a cantare“.