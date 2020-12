Jakub Jankto è stato uno dei protagonisti della vittoria della Sampdoria contro il Crotone, segnando uno de tre gol con cui i blucerchiati hanno steso la formazione calabrese nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Oltre alla rete però, il centrocampista ceco ha dovuto fare i conti con una dura pallonata, presa lì dove non batte il sole. Un dolore allucinante per Jankto, che è riuscito a rialzarsi a fatica dopo aver lanciato un urlo davvero spaventoso.

Le scuse alla fidanzata

Subito dopo la partita, Jakub Jankto ha postato in una Instagram Story la foto di se stesso accasciato a terra dopo la pallonata, chiedendo scusa alla propria fidanzata Markéta per non poter adempiere ai suoi doveri di fidanzato durante la notte. Una battuta ironica diventata immediatamente virale sui social, facendo immediatamente il giro del web.