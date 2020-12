L’Inter non ha ancora metabolizzato l’eliminazione dalla Champions League, avvenuta mercoledì sera dopo il pari di San Siro contro lo Shakhtar. I nerazzurri sono l’unica squadra ad essere uscita dall’Europa, dal momento che le altre sei hanno tutte staccato il pass per il turno successivo. A rendere ancora più amaro il momento dell’Inter ci si è messa anche la società di Donetsk, che ha postato sui propri canali social un post con cui ha preso in giro Lukaku.

Il post social dello Shakhtar

La società ucraina, contenta per aver comunque ottenuto il posto in Europa League grazie al pari di San Siro, ha pubblicato la foto con cui Lukaku ha respinto il colpo di testa di Sanchez all’89° minuto, salvando un gol già fatto. Lo Shakhtar ha apprezzato, al punto da pubblicare su Twitter la foto del belga con un’eloquente didascalia: “Lukaku salva tutto all’89’ minuto di Inter-Shakhtar“.

La furia dei tifosi dell’Inter

I tifosi dell’Inter non hanno per nulla gradito la mossa dello Shakhtar, intervenendo sotto la foto per esprimere la propria rabbia. Parole durissime da parte dei fan nerazzurri, che non hanno certamente risparmiato gli ucraini: “squadra mediocre con tifosi mediocri, invece di attaccare e scegliere la Champions preferiscono parcheggiare il pullman e andare in Europa League”. Questo uno dei commenti, seguito da un altro ancora più eloquente: “Ancora gli rode per la sconfitta per 5-0 di qualche mese fa”.