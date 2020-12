Il nervosismo per il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk, costato l’eliminazione dalla Champions League, ha giocato un brutto scherzo ad Antonio Conte, protagonista di un siparietto tutt’altro che edificante in collegamento con lo studio di Sky Sport.

L’allenatore dell’Inter, fermato a San Siro sullo 0-0 dalla formazione ucraina, ha prima ignorato la domanda di Fabio Capello, per poi rispondere in maniera scortese ad Anna Billò: “pensate prima di aprire la bocca“. Un comportamento dettato certamente dall’uscita dalla Champions, ma che comunque non appare consono ad un allenatore di quel calibro.

La replica stizzita di Capello

Il comportamento di Antonio Conte non è andato giù a Fabio Capello, in primis per aver palesemente rifiutato di rispondere alla sua domanda, poi per la reazione avuta alla domanda della conduttrice, che lo ha fatto andare su tutte le furie. Per questo motivo, una volta chiuso il collegamento, Capello non le ha mandate a dire ad Antonio Conte: “è impensabile che non abbia un piano B quando affronta certe partite, sennò cosa ci stai a fare in panchina. Normale che lo Shakhtar cambi modo di giocare dopo il 5-0 dello scorso anno, ma se continui a fare le stesse cose sei un treno che va sui binari“.