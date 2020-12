Inter-Napoli lascia strascichi polemici, soprattutto per il cartellino rosso sventolato dall’arbitro Massa a Lorenzo Insigne subito dopo il rigore concesso ai nerazzurri.

Il capitano azzurro ha pagato il ‘vaffanculo’ rivolto al direttore di gara, che non ha esitato a mandarlo fuori per questa mancanza di rispetto. Una situazione che ha permesso all’Inter di passare in vantaggio e chiudere la partita con l’uomo in più, condannando di fatto il Napoli alla sconfitta.

La furia di Gattuso

Nel post partita, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il rosso a Insigne, usando un tono tutt’altro che pacato: “ho detto a Massa che due minuti prima dell’espulsione fa i complimenti a Insigne e due minuti dopo lo butta fuori. Solo in Italia succede questa roba qua perché ti manda a cagare dopo un rigore dubbio. Se in inglese dici fuck off non succede nulla, solo in Italia i giocatori vengono buttati fuori per questa roba. Allora io quando giocavo dovevo fare una partita sì e una no? Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare, non puoi buttar fuori un giocatore e lasciare una squadra in dieci. Solo in Italia succede“.