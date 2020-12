E’ il giorno delle visite mediche per Radja Nainggolan, primo colpo del prossimo mercato di gennaio. Il centrocampista belga si trasferisce dall’Inter al Cagliari in prestito secco, un’operazione conclusa nella giornata di ieri dopo l’accordo tra il club nerazzurro e quello sardo. Nainggolan torna per la terza volta in rossoblù, dove tenterà di riscattarsi per l’ennesima volta dopo un inizio di stagione complicato all’Inter.

Lo schiaffo all’Inter

Presentatosi a Villa Stuart stamattina per le visite mediche, Nainggolan ha parlato dell’avventura che lo aspetta con il Cagliari, lanciando anche una ceffone all’Inter: “sono contento di tornare, ma non è ancora ufficiale. Rimpianti Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto la possibilità, pazienza. Restare a titolo definitivo al Cagliari? Sapete com’è la formula…”.