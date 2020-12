Si è temuto il peggio, soprattutto per la torsione innaturale della sua caviglia e per il pianto disperato successivo all’intervento di Thiago Mendes.

Non sembra essere però serio l’infortunio di Neymar Jr, gli esami hanno escluso fratture ma bisognerà attendere le prossime 48 ore per scongiurare qualsiasi problema ai legamenti. Il Paris Saint-Germain ha diramato in giornata un comunicato sulle condizioni del brasiliano, facendo un po’ di chiarezza: “il bilancio clinico e radiologico di Neymar Jr, dopo la distorsione alla caviglia sinistra avvenuta ieri sera è rassicurante. Un nuovo punto e dei nuovi esami saranno effettuati nelle prossime 48 ore“.

Il post social di Neymar Jr

Lo stesso Neymar Jr ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi, tranquillizzandoli sulle proprie condizioni e ringraziando Dio per aver evitato un brutto infortunio: “il pianto di dolore, la disperazione, la paura, l’angoscia, l’intervento chirurgico, le stampelle e altri brutti ricordi. Poteva andar peggio, ma ancora una volta Dio mi ha salvato da qualcosa di serio. Ora voglio recuperare e tornare il più velocemente possibile“.