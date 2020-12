Un infortunio davvero bruttissimo, immagini difficili da guardare per via del duro colpo subito dal ginocchio di Moussa Wague. Il terzino del Barcellona, al momento in prestito al Paok Salonicco, ha sbattuto violentemente contro il palo nel tentativo di salvare una rete, incassando una botta davvero tremenda che lo ha costretto a uscire in barella. Immagini orribili quelle riprese dalle telecamere, con il ginocchio di Wague che si spezza dopo un colpo davvero da brividi.

Le condizioni di Moussa Wague

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, pare che Moussa Wague abbia riportato la rottura del tendine rotuleo, del crociato laterale, posteriore e anteriore del ginocchio destro. Nulla è rimasto della sua articolazione, un guaio che lo costringerà a stare fermo almeno un anno, anche se non è scontato che il terzino del Barcellona possa tornare a giocare.