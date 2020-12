Brutte notizie riguardo l’infortunio di Mertens, il Napoli ha diramato un comunicato con cui ha reso note le condizioni dell’attaccante belga, uscito all’inizio del match contro l’Inter per un guaio alla caviglia.

Questa la nota del club azzurro: ‘Dries Mertens sostituito ieri durante Inter-Napoli si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio‘.

I tempi di recupero

L‘infortunio di Mertens non è una buona notizia per Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno del proprio attaccante sicuramente per le partite pre-natalizie contro Lazio e Torino, ma difficilmente il belga recupererà per la sfida del 3 gennaio contro il Cagliari. Le tre settimane che dovranno passare prima dei nuovi accertamenti escludono sicuramente Mertens da queste gare, ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi privando il Napoli del numero 14 per più tempo. Una doccia gelata per Gattuso, che deve fare i conti anche con l’infortunio di Osimhen e la squalifica di Insigne, situazione che pongono gli azzurri in tremenda emergenza offensiva per la sfida contro la Lazio.