Paura e apprensione per Ja Morant durante il match tra Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies, a causa di un infortunio che ha costretto il rookie dell’anno in carica a lasciare il parquet sulla sedia a rotelle.

Morant è caduto in maniera scomposta sul piede di Timothé Luwawu-Cabarrot, abbandonando immediatamente il campo saltellando su un piede. La dinamica dell’infortunio ha fatto subito temere il peggio, ma i primi esami svolti hanno escluso una frattura ossea. Nei prossimi giorni Ja Morant si sottoporrà ad una risonanza magnetica, che definirà eventuali danni e i tempi di recupero.

Il racconto della partita Nets-Grizzlies

Da un lato l’amarezza per l’infortunio di Ja Morant, dall’altro la felicità per la vittoria ottenuta da Memphis su Brooklyn dopo l’overtime. I Grizzlies si impongono 111-116, grazie all’ottima prestazione di Kyle Anderson e Dillon Brooks, abili a segnare rispettivamente 28 e 24 punti. Ben anche Clarke e Valanciunas, autore di una doppia doppia da 14+14. Niente da fare per i Nets, alla seconda sconfitta consecutiva dovuta anche alle numerose assenze.