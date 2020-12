Altra serata amara per Danilo Gallinari che, dopo aver smaltito la contusione al piede che gli ha fatto saltare le ultime due gare, è incappato in un nuovo infortunio.

Il Gallo si è procurato una distorsione alla caviglia durante la sfida tra Atlanta e Brooklyn, dovendo abbandonare il campo dopo 189 secondi dal suo ingresso sul parquet. Una vera e propria disdetta per Gallinari dopo un avvio davvero convincente, con cinque punti segnati e un rimbalzo catturato.

Infortunio Gallinari

Danilo Gallinari si è infortunato nel corso del primo quarto del match tra Brooklyn Nets e Atlanta Hawks, mettendo male il piede destro a terra in seguito ad un contrasto con Irving. Il giocatore azzurro è apparso subito dolorante, al punto da lasciare il campo dopo pochi secondi. Al momento non sono ancora noti i tempi di recupero, ma è probabile che Gallinari debba saltare diverse gare prima di tornare di nuovo in campo.