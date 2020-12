Incidente spettacolare ma per fortuna senza conseguenze per Mick Schumacher, protagonista di un contatto ravvicinato con Roy Nissany nel corso delle qualifiche di Formula 2 del GP di Sakhir.

L’israeliano è praticamente decollato toccando il retrotreno della monoposto del tedesco, disintegrando l’ala anteriore ma riuscendo comunque a portare la macchina ai box. Tanto spavento ma nessuna conseguenza per Mick Schumacher, che domani partirà in 18ª posizione in Gara-1, al contrario del suo avversario per il titolo Callum Ilott, che scatterà nono.