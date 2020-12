Pessimo errore di Charles Leclerc al via del GP di Sakhir, il pilota della Ferrari rovina la sua gara, quella di Max Verstappen e quella di Sergio Perez, l’unico rimasto ancora in corsa. Il monegasco sbaglia la staccata ed entra sulla ruota del messicano, obbligando poi Mad Max a finire contro il muro. Una brutta botta sia per la Ferrari che per la Red Bull, costrette a perdere i propri piloti principali dopo poche curve.

L’incidente tra Leclerc e Verstappen al GP di Sakhir: