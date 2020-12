La paura è passata, adesso Romain Grosjean può finalmente tornare a ridere e scherzare dall’ospedale di Manama, dove oggi sarà dimesso come anticipato ieri dal Team Haas. Il francese continua ad aggiornare i suoi followers sul suo recupero, postando una nuova foto che lo ritrae a compiere alcuni squat nella sua stanza di degenza.

Bende alle mani e al piede sinistro, ustionati dopo il rogo di domenica, ma sorriso in volto per Grosjean che ha scritto: “non avrei mai pensato di poter essere felice per alcuni squat. Il mio corpo sta recuperando bene dopo l’impatto. Spero che si potrà dire lo stesso anche per le ustioni sulle mie mani. Vi ringrazio ancora per tutti i messaggi, sono ancora piuttosto lento a digitare”.