L’incidente di Grosjean è ormai alle spalle, il pilota francese oggi ha lasciato l’ospedale di Manama per tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia, rimasta in ansia per lui in questi ultimi giorni molto difficili. Il sorriso sul volto del driver della Haas è già tornato per fortuna, ma le immagini dell’incidente non sono ancora scomparse nella sua mente.

Prova ne è l’ultimo post di Grosjean sui social, dove ha ammesso di aver visto la morte in faccia: “questo video è incredibile. Guardate la professionalità del vigile del fuoco che cerca di tenermi lontano dal fuoco in macchina. Guardate l’azione di Ian Roberts e il suo coinvolgimento. Gli ho detto che è un eroe, si è gettato nel fuoco per salvarmi. Infine, questo è anche il momento in cui ho capito che non sarei morto. Quando ho estratto il mio corpo dal telaio. Sì, mi sono bruciato e sì, è stato doloroso, ma non è niente in confronto al sollievo che ho provato non appena sono riuscito ad alzarmi. Ho sentito le mani di Ian trascinarmi oltre la barriera e ho capito di essere al sicuro. Ricordo ogni secondo e la vita non sarà mai più la stessa. Ho visto la morte in faccia e questa è la peggiore sensazione che abbia mai avuto. Ma sono vivo e da ora in poi mi godrò ogni secondo della vita e ogni piccola vittoria in un modo molto migliore. Grazie“.