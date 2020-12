L’incidente di Grosjean durante il primo giro del GP del Bahrain ha davvero scioccato tutti, soprattutto per il modo in cui è avvenuto. Le fiamme e la macchina del francese spezzata hanno fatto urlare al miracolo, considerando come il driver della Haas non abbia riportato gravi conseguenze se non alcune ustioni su mani e piedi.

Incidente Grosjean: la reazione di Verstappen

Quanto accaduto al francese ha lasciato di stucco la maggior parte dei piloti, ma non più di tanto Max Verstappen che, subito dopo il GP del Bahrain, aveva dichiarato come avesse preso a calci chi non avrebbe voluto riprendere la corsa dopo l’incidente di Grosjean. Oggi, l’olandese ha corretto un po’ il tiro, ma non ha fatto marcia indietro: “quello che cercavo di far capire è che noi, come piloti, conosciamo i rischi quando saliamo in macchina e se qualcuno ha dei dubbi dovrebbe considerare l’idea di smettere di correre. Non c’è niente di male se ti senti a disagio a correre, ma noi facciamo parte di una squadra e loro contano su di noi per fare il nostro mestiere, che è quello di guidare la macchina. Se le cose fossero andate diversamente per Romain, è naturale che ci saremmo comportati diversamente domenica”.